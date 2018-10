Signora in sella ad una bici investita da un auto

QUAREGNA - Ieri, 9 Ottobre, una signora di 66 anni di origini ucraine in sella alla sua bici è stata investita da un auto condotta sempre da una donna di 56 di Castelletto Cervo a Quaregna in Via Martiri della Libertà.

Fortunatamente la sessantaseienne cadendo sull'asfalto non ha avuto gravi conseguenze fisiche, ma solo escoriazioni. Sul posto i Carabinieri di Vallemosso per stabilire le dinamiche. Le due signore si sono comunque accordate compilando la constatazione amichevole al fine assicurativo.