Circuito Città di Biella e insediamento del Vescovo, modifiche alla viabilità in zona Piazza Duomo

BIELLA - Piazza Duomo sarà al centro, tra sabato 13 e domenica 14 ottobre, di due manifestazioni di natura diversa ma con la caratteristica comune di coinvolgere numerose persone: il circuito Città di Biella di podismo nel pomeriggio del sabato e l’insediamento del nuovo Vescovo Roberto Farinella domenica. In entrambe le circostanze sono state previste modifiche alla viabilità nella zona.

CIRCUITO - Sabato 13 scatteranno alle 9 i divieti di sosta temporanei nelle strade interessate dal circuito: piazza Duomo, via Duomo, via Battistero, via Marconi tra via Italia e via Crosa, via Crosa tra via Marconi e via Palazzo di Giustizia, via Palazzo di giustizia tra via Crosa e via Dal Pozzo, il tratto di via Dal Pozzo fino a piazza Santa Marta, piazza Santa Marta stessa, via Vescovado e via Seminari nel tratto tra via Arnulfo e piazza Duomo. La sosta potrà tornare regolare a partire dalle 19. Nelle stesse strade sarà vietato il transito delle auto tra le 14,30 e le 17,30 circa, per consentire il passaggio dei concorrenti delle varie categorie. Addetti alla corsa provvederanno alle segnalazioni e a indicare percorsi alternativi anche in via Repubblica, dove sarà impedita la svolta verso via Palazzo di Giustizia.

INSEDIAMENTO VESCOVO - Domenica 14 ottobre la cerimonia per l’insediamento del nuovo Vescovo prevede una processione che partirà dalla chiesa di San Filippo per arrivare in Duomo. Dalle 14,30 circa via San Filippo e il tratto di via Italia fino a via Battistero saranno vietate anche alle auto dei residenti fino al transito della processione. Già dalle 13,30 sarà proibita la circolazione in piazza Duomo, via Duomo, via Seminari (da via Arnulfo in su) e via Amendola da piazza Duomo fino a via Galliari. La sosta sarà vietata dalle 10 alle 19 in via San Filippo, via Duomo, via Italia tra piazza Fiume e via Battistero, via Seminari tra via Arnulfo e via San Filippo e via Amendola. Si prevede un grande afflusso di fedeli, ai quali si consiglia di utilizzare i vicini parcheggi della funicolare (450 posti), di piazza De Agostini (110 posti), piazza Martiri e piazza Colonnetti. Tutti sono gratuiti, comprese le zone blu che, come ogni domenica, non prevedono il pagamento della sosta.