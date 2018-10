Infortunio sul lavoro: operaio cade da un tetto

BIELLA - Nella giornata di ieri, 10 ottobre, in mattinata, un operaio di 62 anni di origine abanese e dipendente di una Impresa Edile di Carmagnola, facendo un sopralluogo per poi procedere a lavori di ristrutturazione in un capannone, è precipitato dal tetto facendo un volo di cinque metri.

L'uomo, residente a Cuneo, è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato all'Ospedale di Ponderano, le sue condizioni non sono note, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, i Carabinieri e i Tecnici dello Spresal per appurare le dinamiche dell'infortunio.