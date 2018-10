Perde il controllo dell'auto per evitare un animale selvatico

SALUSSOLA - Ieri, mercoledì 10 Ottobre, una ragazza di 26 anni, percorrendo la Strada Provinciale Salussola Brianco, ha perso il controllo del mezzo finendo in un fosso e capottandosi per evitare di travolgere un animale selvatico uscito all'improvviso sulla carreggiata.

La donna, soccorsa, ha riportato una sospetta frattura dello sterno e non sarebbe, fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri per stabilire la dinamica dell'incidente.