CHIAVAZZA - Ieri, 10 Ottobre, a Chiavazza, in Via Milano, una Vespa ed una vettura si sono scontrate per cause da valutare. Il conducente della moto e la passeggera dell'auto sono rimasti lievemente feriti e trasportati all'Ospedale. Sul luogo del sinistro erano presenti i Carabinieri per appurare le responsabilità e le cause che hanno provocato lo scontro.