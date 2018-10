Arrestato un uomo di 37 anni in possesso di droga

PRALUNGO - Mercoledì 10 ottobre, ad un posto di blocco a Pralungo, è stato fermato un uomo di Andorno di 37 anni trovato in possesso di droga. A bordo della sua Peugeot 206, i militari dell'Arma hanno rinvenuto 21 grammi di eroina e 4 grammi di cocaina. Per il trentasettenne residente in Valle Cervo, sono scattate le manette ed il soggetto è stato trasferito nel carcere di Via dei Tigli. La droga è stata sottoposta a sequestro.