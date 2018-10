«WOOOOOW! Io e il mio futuro». Un lavoro di squadra per l’evento biellese

BIELLA - Procedono i lavori per l’organizzazione di «Wooooow! Io e il mio futuro», la prima edizione biellese di un evento che mira a presentare in unico contesto tutte le indicazioni utili per chi intende fare una scelta informata sia rispetto al percorso di studi da intraprendere sia rispetto alle figure professionali presenti nelle aziende del territorio. Conoscere i settori economici, gli enti attivi e le opportunità di formazione, dalle scuole superiori ai percorsi post universitari, è il vero plus della manifestazione.

«Wooooow! Io e il mio futuro» si svolgerà a Città Studi venerdì 23 e sabato 24 novembre, con ingresso gratuito, e si rivolge in particolare a giovani, famiglie, docenti. All’interno della manifestazione confluiranno appuntamenti consolidati: Versus, il salone dell’orientamento dedicato alla scelta della scuola superiore; It’s My life, l’orientamento post diploma di BiYoung e Officine Lavoro; IOLAVORO la più grande job fair italiana, che farà tappa per la prima volta a Biella nella sola giornata di venerdì 23 novembre.

FRANCESCO FERRARIS, Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, afferma: «Il motore di questo evento è la volontà di mettere a fattore comune tutte le esperienze che, a vari livelli, il territorio ha espresso finora in ambito di orientamento scolastico e professionale. E andando oltre la semplice sinergia, vorremmo realizzare qualcosa di nuovo, grande e, soprattutto, utile per il Biellese».

SAMUEL MANDER, Giovani Imprenditori di Cna Biella, aggiunge: «Crediamo che sia particolarmente utile riuscire a orientare le persone sulle prospettive lavorative, soprattutto perché il Biellese sta cambiando molto e i vecchi paradigmi non sempre sono ancora validi: le opportunità ci sono, bisogna solo conoscerle».

SARA GRAZIANO, BiYoung, dichiara: «A 18 anni l'indecisione sulla scelta della strada da intraprendere dopo il diploma è alta: un'iniziativa come questa, che può dare informazioni a 360°, è importante perché così possiamo comunicare di più. E' un modo per sostenere il territorio».

GIANLUCA SPAGNOLO, Scuole Biellesi In Rete, aggiunge: «Alla fine di novembre inizia l'orientamento per i ragazzi che scelgono il proprio futuro: contiamo quindi una grande partecipazione all'evento biellese, confidando che si possano superare le 4000 presenze».

FRANCESCA SALIVOTTI, assessore alle Politiche giovanili del Comune di Biella, afferma: «E' un'iniziativa che si costruisce sulle sinergie e sulle filiere, unendo orientamento scolastico e orientamento professionale».

GIORGIO MOSCA, Provincia di Biella, ricorda: «Avendo organizzato per tanti anni Versus, che dal 2016 non è più stato organizzato, ci siamo resi conto che mancava un momento dedicato all'orientamento. Oggi, vedere che Versus ritorna in un ambito ancora più ampio non può che farci piacere».

CLAUDIO SPADON, direttore Agenzia Piemonte Lavoro ha dichiarato: «Attraverso la manifestazione IOLAVORO, organizzata da Agenzia Piemonte Lavoro e promossa dall’Assessorato regionale Istruzione, Lavoro e Formazione, insieme all’edizione regionale si è deciso di promuovere sul territorio altre edizioni locali per favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro anche sul resto del Piemonte. L’appuntamento per la prima edizione di IOLAVORO a Biella, in collaborazione con Woooow, sarà un’occasione importante per incontrare le aziende alla ricerca di personale e i servizi pubblici per il lavoro per informazioni e consulenza».

«WOOOOOW! Io e il mio futuro» (© UIB)

Wooooow! Io e il mio futuro» è organizzato grazie alla collaborazione di enti e istituzioni locali, scuole biellesi. Il format regionale, organizzato con il patrocinio della Regione Piemonte, è alla settima edizione e interessa i territori di Asti, Cuneo, Ivrea, Novara e Vercelli.

L’evento biellese è organizzato da Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, Giovani Imprenditori Cna Biella, BiYoung, Scuole Biellesi in Rete, con il supporto di Comune di Biella, Provincia di Biella, Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli.

«Wooooow! Io e il mio futuro» fa parte delle iniziative della XVII Settimana della Cultura di Impresa.

Il programma della manifestazione è in via di definizione. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento Wooooow Biella.