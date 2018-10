Carrea: «Agrigento ha già gerarchie definite»

BIELLA - Firmato il debutto vincente in trasferta contro la NPC Rieti è tempo di esordio all’HYPE Forum per l'Edilnol Pallacanestro Biella, impegnata domani pomeriggio contro la M Rinnovabili Agrigento. Formazione solida quella di coach Franco Ciani che può contare su alcuni giocatori di grande esperienza. Tra tutti il capitano Marco Evangelisti e l’americano Jalen Cannon, ma anche molti ragazzi in rampa di lancio che sotto la guida esperta del tecnico friulano possono solamente crescere. Sarà la prima occasione per i sostenitori rossoblù per abbracciare la squadra, all'esordio con le nuove divise ufficiali Erreà, e assistere da vicino alla scenica presentazione del roster rossoblù organizzata dal Club. Quella contro Agrigento sarà la prima di tre domeniche consecutive all'HYPE Forum, intervallate dalla trasferta infrasettimanale sul parquet di Capo d’Orlando, un tour de force per cominciare nel migliore dei modi la nuova stagione sportiva. La palla a due di Biella-Agrigento è fissata alle ore 18.00.

GLI EX - Nelle fila dell'Edilnol Pallacanestro Biella troviamo Albano Chiarastella, che per sei stagioni ha indossato la canotta di Agrigento diventandone anche il capitano prima di approdare in Piemonte.

PAROLA AL COACH - Michele Carrea: «Abbiamo giocato la prima partita in trasferta con un grosso contenuto di difficoltà emotivo. Ora affrontiamo una squadra che nasconde insidie tecniche importanti, che può contare su molte conferme della scorsa stagione e che quindi ha già gerarchie definite. L’aspetto emotivo ci verrà in soccorso perché l’adrenalina del Forum potrà fare la differenza sia per chi la conosce già ed è tanto tempo che non la respira sia per chi si appresta a viverla per la prima volta. Contiamo di aver fatto passi avanti dal punto di vista tecnico. In questa fase della stagione per essere competitivi è fondamentale aggiungere qualcosa di nuovo settimana dopo settimana».

I MEDIA - La sfida sarà visibile in streaming on-line su LNP TV Pass (tvpass.legapallacanestro.com), l'offerta a pagamento di Lega Nazionale Pallacanestro per seguire in diretta dai palasport di tutta Italia il campionato di Serie A2 Old Wild West. Cronaca e approfondimenti dall'HYPE Forum potranno essere seguiti da tifosi e appassionati anche sui canali social ufficiali di Pallacanestro Biella (Facebook, Instagram, Twitter) con aggiornamenti nel pre partita, nell'intervallo e a fine gara, e sulle frequenze di Radio City (FM 89.9), la radio del Piemonte Orientale e Official Radio dei rossoblù. Con l’esordio casalingo entra in campo GRP Televisione, nuova Official TV dell'Edilnol Pallacanestro Biella, che trasmetterà in differita l’incontro mercoledì 17 ottobre a partire dalle ore 21.15 sul canale 13.

INFO PER I TIFOSI - Per agevolare le operazioni di biglietteria e di ritiro abbonamenti, il botteghino dell'HYPE Forum domani aprirà in via eccezionale alle ore 16.00, due ore prima della palla a due. All'interno del palazzetto, negli spazi adiacenti la tribuna verde, verranno allestiti per tifosi e appasionati gli stand Erreà e V2 con tutti i prodotti del merchandising di Pallacanestro Biella. Alle ore 17.45 le formazioni del Minibasket rossoblù e del Settore Giovanile griffato Sella sfileranno lungo il perimetro del campo per la presentazione ufficiale degli atleti 2018/2019. A seguire, prima che le casse del palazzetto intonino le note dell'inno d'Italia, il Forum si colorerà completamente di rossoblù per lo spettacolare primo annuncio al pubblico biellese del nuovo roster di coach Michele Carrea. Nell'intervallo dell'incontro invece il pubblico potrà assistere alla sfida di inaugurazione del Minibasket Challenge, torneo a squadre dedicato ai più piccoli che coinvolgerà nel corso della stagione le formazioni esordienti del Minibasket di Pallacanestro Biella e delle Società aderenti al progetto Biella Next. Sugli spalti, infine, verranno ospitati i primi fortunati vincitori della Biella Family Experience che nel mese di luglio, partecipando a un contest sull'Instagram account del Club, hanno indovinato l'avversaria dei lanieri nella prima giornata di campionato e che proprio domenica, a fine march, avranno la possibilità di incontrare coach Carrea e il giocatore protagonista in sala stampa. Sempre in tribuna rossa, ospiti del Main Sponsor Edilnol, saranno presenti a tifare trenta studenti del Liceo Scientifico «Amedeo Avogadro» di Biella; tale iniziativa segue il programma che Edilnol s.p.a. ha inteso mettere in campo a favore dello sport, in funzione della didattica e dell'educazione civica dei nostri giovani.