VILLANOVA BIELLESE - Attorno alle 23, di questa notte, sulla SS230 a Villanova Biellese , due automobili si sono scontrate ed uno dei due mezzi è uscito di strada. La conducente della vettura è rimasta incastrata fra le lamiere e sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco per estrarla dall'abitacolo. La donna, di cui non sono note le generalità, è stata poi trasportata all'Ospedale per le cure necessarie ed i Carabinieri, presenti sul luogo del sinistro, hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente.

Incidente fra due auto nella notte a Villanova Biellese (© Vigili del Fuoco)