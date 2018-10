Borriana: fanno saltare il bancomat e portano via 20 mila euro

BORRIANA - Gli abitanti di Borriana, questa notte, sono stati svegliati da un forte boato, provocato dall'esplosione del bancomat per mano di banditi incappucciati. I ladri, sembra professionisti del crimine, hanno saturato il Bancomat di Piazza Mazzini, di acetilene, facendolo esplodere e asportando 20.000 euro di contanti. Tutte le vetrate della filiale sono state danneggiate dall'esplosione, mentre nelle abitazioni limitrofe non si registrano danni. I ladri hanno agito in pochi minuti per poi fuggire a bordo di un'auto probabilmente rubata. Sul posto tre pattuglie di Carabinieri per i rilievi e per le indagini del caso.