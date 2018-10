Schianto a Masserano, motociclista in gravi condizioni

MASSERANO - Questa mattina, 13 ottobre, a San Giacomo di Masserano si è verificato un grave incidente. Un uomo di 70 anni di Trivero, in sella ad una moto Bmw Gs, si è scontrato con una Porsche che dopo un tamponamento con un terzo veicolo era sulla corsia opposta. Il centauro trasportato con l'elisoccorso all'Ospedale di Novara, versa in gravi condizioni. La strada è stata chiusa per molto tempo e i Carabinieri sul posto hanno fatto i rilievi per appurare la dinamica del grave sinistro.