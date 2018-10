Chiamparino al raduno degli alpini a Vercelli

VERCELLI - «In ogni momento in cui una comunità gioisce, o subisce, gli alpini sono al suo fianco. Sono orgoglioso di essere qui con voi». Così il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, ha salutato le centinaia di alpini che hanno invaso Vercelli per il 21esimo raduno del Primo Raggruppamento alpini di Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Francia. Attese in città, oggi, circa 25-30.000 persone.

L'«ALPINO» CHIAMPARINO - In piazza Cavour, ieri pomeriggio, il prologo con centinaia di alpini, cittadini, rappresentanti delle istituzioni, delle varie sezioni dell'Ana e delle associazioni combattentistiche, che hanno sfilato per le vie del centro. Tra gli ospiti anche l'«alpino» Chiamparino, accompagnato dal gonfalone della Regione Piemonte, che nel suo intervento ha ricordato il passato da penna nera nella brigata Cadore, e il raduno ospitato a Torino nel 2011.