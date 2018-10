Ancora un furto a Pollone

POLLONE - Il furto, in una casa di Pollone, sembra sia avvenuto nei giorni fra il 9 e il 13 Ottobre. I ladri si sono introdotti in un'abitazione, il cui proprietario è residente fuori provincia e forzando la cassaforte, si sono impadroniti degli oggetti preziosi custoditi al suo interno. Il danno è da quantificare. Dalle prime indagini sembra che i malviventi, che hanno agito a volto coperto, siano collegati con l'altro colpo avvenuto in una villa dello stesso paese nei giorni scorsi. Sui fatti indagano i Carabinieri.