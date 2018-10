Auto finisce fuori strada e colpisce un tubo del gas

FALCERO - Questa mattina, attorno alle 7,30, in frazione Falcero a Valle Mosso, un'auto è finita fuori strada tranciando un tubo del gas. Sul posto i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona con i tecnici del gas per riparare l'impianto danneggiato. Gli operatore del 118 hanno portato il conducente del mezzo coinvolto nel sinistro autonomo, all'Ospedale per le cure del caso.