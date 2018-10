Camion si ribalta, autista ferito

BIANZÈ - Ieri, attorno alle 18:45, fra Bianzè e Dorzano, un camioncino carico di terriccio di è ribaltato e l'autista è rimasto bloccato al suo interno per mezz'ora a testa in giù, intrappolato dalle cinture e dalle lamiere. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Santhià, con quelli di Livorno Ferraris e Vercelli muniti di autogru. Dopo mezz'ora di lavoro, il conducente del mezzo, ferito, è stato liberato e trasportato con l'ambulanza all'Ospedale di Vercelli per le cure del caso. Sembra che l'uomo non sia in gravi condizioni, ma comunque riporti diverse fratture. Sul luogo dell'incidente, avvenuto in modo autonomo, i Carabinieri di Livorno Ferraris per i rilievi.