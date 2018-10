Identificato il ladro che ha colpito i Centri Estetici

BIELLA - Si tratterebbe di un uomo residente in Liguria, il responsabile dei furti avvenuti nei giorni scorsi nei Centri Estetici. In tutti i colpi commessi, il protagonista ha sempre usato lo stesso modo di agire, entrando nelle Beauty Farm e dicendo che era un marito in attesa della moglie che sarebbe arrivata da lì a poco. Le operatrici, assentandosi per lavorare, davano modo all'uomo di essere libero di rovistare nei cassetti o nelle borsette e rubare i soldi che trovava. L'ultimo furto è avvenuto a Borgosesia, dove il ladro è riuscito a sottrarre 800 euro.

Dopo il furto si dileguava a bordo di una Fiat Doblò, subito individuata dalle Forze dell'Ordine.