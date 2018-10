Partnership Banca Sella - Moneyfarm, nasce Sella Evolution

Banca Sella ha sottoscritto una partnership con Moneyfarm, uno dei leader europei nella gestione digitale del risparmio, per offrire il nuovo servizio di investimento Sella Evolution, dedicato alla clientela digitale che potrà investire in un portafoglio di Etf anche piccole somme di denaro.

ASSISTENZA DEDICATA - Il nuovo servizio è completamente online, ci si registra e in pochi passaggi è possibile scegliere la linea di gestione più adatta alle proprie caratteristiche, sulle sei complessive a disposizione. Una volta sottoscritto il servizio, si potrà tenere monitorato l’andamento direttamente dal proprio internet banking ed è prevista inoltre un’assistenza dedicata da parte di un team specializzato. L’investimento minimo è di 5mila euro, aspetto che rende il servizio di investimento accessibile anche alla clientela retail.

SEI LINEE DI INVESTIMENTO - L’attività di gestione dei portafogli è effettuata da Moneyfarm, società internazionale di gestione del risparmio. Il comitato investimenti di Moneyfarm ha creato una gamma di sei linee di investimento diversificate per soddisfare differenti profili di investitore e obiettivi: dalla pura protezione del capitale alla ricerca di maggiori rendimenti. Comune denominatore dei portafogli è l’utilizzo di soli Etf che ben rispondono alle esigenze di diversificazione ed efficienza tipiche della strategia di investimento di Moneyfarm.

BANCA SELLA - «La scelta di collaborare con Moneyfarm – afferma Francesco Plini, responsabile dei servizi di investimento di Banca Sella – rafforza il nostro posizionamento strategico come banca innovativa e ci consente di offrire ai nostri clienti una soluzione di investimento semplice, a costo contenuto e con un’esperienza completamente digitale. Confermiamo così – prosegue Plini – la nostra attitudine ad offrire nuovi servizi resi possibili dalle tecnologie digitali, e il nostro ruolo di realtà attiva nell’ecosistema fintech.»

MONEYFARM - «La partnership è per Moneyfarm un progetto strategico e un passo importante nella direzione della crescita – afferma Paolo Galvani, co-fondatore e presidente di Moneyfarm – e lavorare con Banca Sella ci garantisce la possibilità di offrire a nuovi segmenti di mercato la nostra soluzione di investimento innovativa, indipendente e trasparente. Sella Evolution dimostra l’appetibilità del servizio digitale di investimento Moneyfarm ed è un esempio di come l’espansione dell’azienda possa avvenire secondo diverse direttrici sia in Italia sia in altri paesi europei.»