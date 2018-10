Nove persone bloccate per mezz'ora sulla ex Funicolare

BIELLA - Ieri sera, attorno alle 22,30, nove persone sono nuovamente rimaste intrappolate all'interno dell' ascensore del Piazzo che mentre affrontava la discesa è rimasto bloccato. Dopo mezz'ora di attesa, sono stati allertati i Vigili del Fuoco da una signora che in breve hanno sbloccato la porta per poi fare scendere a piedi i passeggeri lungo i binari ripidissimi della ex funicolare. La cabina per il momento è fuori uso in attesa dell'intervento dei tecnici.