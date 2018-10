Bimba di 4 anni ferita in un incidente

CREVACUORE - Ieri, 15 Ottobre a Crevacuore un'Audi A4 con a bordo una mamma di 33 anni di Pray e la sua bimba di 4 anni, si è scontrata con un Ford Transit guidato da un uomo di 50 anni di Pray. Sembra che la donna, non abbia dato la precedenza al furgone causando lo scontro che ha provocato ferite alla bimba trasportata all'Ospedale di Borgosesia per le cure necessarie. Sia la donna sia l'uomo sono rimasti illesi. Sul posto i Carabinieri per stabilire l'esatta dinamica del sinistro.