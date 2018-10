Sabato, sotto le stelle, arriva la Virtus Roma

Ancora un weekend sotto il cielo rossoblù per l'Edilnol Pallacanestro Biella. Sabato sera, in anticipo alle ore 20.30, Wheatle e compagni ospiteranno in casa la Virtus Roma, già avversaria biellese in tante sfide nella massima categoria, compreso uno storico quarto di finale scudetto. Si gioca per il 3° turno di regular season del Girone Ovest e i ragazzi di coach Carrea vorranno subito rifarsi dopo l'amara sconfitta maturata nel finale domenica contro Agrigento.

Il Club comunica che è attiva la prevendita dei biglietti per assistere all'incontro. I tagliandi sono disponibili nei seguenti punti vendita ufficiali sul territorio:

Negozio Robe di Kappa di Via Italia 50, a Biella

Bar del Palazzetto dello Sport di Via Pajetta 49, a Biella

Tabaccheria di Via Dante 9, a Biella

Negozio Fuorigioco di Via Milano 66/bis, a Biella Chiavazza

Biella Sport di Via Cavour 58, a Gaglianico

Bellini Sport di Via Martiri della Libertà 16, a Cossato

Edicola di Ponzone

I biglietti di Biella-Virtus Roma saranno in vendita poi sabato 20 ottobre al botteghino dell'HYPE Forum dalle ore 18.30. Sabato sarà anche possibile ritirare le tessere di abbonamento alla nuova stagione. Al fine di agevolare le operazioni di biglietteria, Pallacanestro Biella invita i tifosi sprovvisti di tagliando o abbonamento a raggiungere il palazzetto in anticipo rispetto all'orario di inizio del match.

Si ricorda che anche quest’anno è attivo il servizio di biglietteria online. Per prenotare su internet i biglietti delle gare interne di Pallacanestro Biella basta collegarsi all’indirizzo web www.vivaticket.it