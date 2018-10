Edilnol Pallacanestro Biella, è riaperta la campagna abbonamenti!

BIELLA - Edilnol Pallacanestro Biella comunica la riapertura della campagna abbonamenti per i match casalinghi della stagione 2018/19, un'ulteriore settimana per godere dei vantaggi che la Biella Family Card regala la domenica al palazzetto e non solo, grazie alle scontistiche attive presso molti Partner del Club. Rimangono inalterate le agevolazioni per gli Under 25 e per gli Over 65 già attive nelle prime due fasi.

I prezzi dei vari settori (© Pallacanestro Biella)

Per i tifosi che non hanno ancora sottoscritto l'abbonamento si ricorda che è possibile acquistare la propria tessera comprendente i rimanenti 14 incontri casalinghi di capitan Carl Wheatle e compagni presso gli uffici dell'HYPE Forum fino a sabato 20 ottobre tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00 (oggi, mercoledì 17, solo al mattino, sabato dalle 18.30 alla palla a due di Edilnol Pallacanestro Biella-Virtus Roma).

Questa è l'ultima occasione per assicurarsi un posto esclusivo per la stagione rossoblù e allo stesso tempo risparmiare: non fartela scappare!