Via Piacenza, scontro tra auto e moto: ferito il centauro

BIELLA - Ieri sera, attorno alle 18,00 , fra Via Felice Piacenza e Strada Campagne, una moto con in sella un giovane ragazzo ed una Ford Focus, si sono scontrate per cause ancora da appurare. Come sempre ad avere la peggio il motociclista portato dal 118 all'Ospedale, al momento non si conoscono le sue condizioni. Sul luogo del sinistro anche la mamma del giovane, che quando ha visto il figlio, ha accusato un malore che ha richiesto il ricovero. La strada è stata chiusa al traffico e la polizia Locale sta esaminando la dinamica dell'incidente. Sul posto oltre ai sanitari del 118, i Vigili del Fuoco.