Due anziane soccorse dai Vigili del Fuoco

BIELLA - Mattinata di soccorsi per i Vigili del Fuoco impegnati a Pralungo, dove attorno alle 10,30 , sono intervenuti per soccorrere un'anziana signora che si è sentita male e caduta a terra non riusciva più a muoversi. Il 115 è riuscito ad aprire il suo alloggio e ha permesso il recupero della donna che è stata trasportata all'Ospedale dai sanitari per le cure del caso.

Stesso intervento a Biella in Via Garlanda, dove un'altra pensionata è caduta nella sua abitazione. I Vigili del Fuoco sono saliti con l'autoscala al secondo piano del palazzo per aprire l'abitazione agli operatori del 118 e permettere, quindi, il soccorso.