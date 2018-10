Lite in un bar di Piazza Adua, intervengono i Carabinieri

BIELLA - Ieri, 16 ottobre, un pensionato di 74 anni è entrato nel Nuovo Caffè Bistrot, in Piazza Adua e all'improvviso ha iniziato ad insultare, di fronte ai clienti presenti in quel momento, cinquantunenne, indicandolo come un soggetto che non pagava i suoi debiti lasciati da assolvere dalla ex fidanzata. Doveroso l'intervento dei Carabinieri che hanno riportato immediatamente la calma.