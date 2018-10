Lorena Tescari ritrovata dai Vigili del Fuoco

TRIVERO - Dal tardo pomeriggio di ieri, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Volontari della Protezione Civile e Aib, sono stati impegnati per ritrovare Lorena Tescari, 58 anni di Trivero che avrebbe dovuto presentarsi in uno studio medico ma non è mai arrivata. Le ricerche sono proseguite fino a tarda notte, quando attorno alle 24 i Vigili del Fuoco e le Unità Cinofile hanno ritrovato la signora, sembra in condizioni preoccupanti.

Trasportata all'Ospedale da una Ambulanza medicalizzata, è stata ricoverata per le cure necessarie.