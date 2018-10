Torino, rivolta e incendio al Cpr di corso Brunelleschi

TORINO - La polizia indaga per individuare i responsabili del tentativo di rivolta di ieri pomeriggio al Cprdi Torino, dove alcuni ospiti hanno dato fuoco a materassi e masserizie in quattro aree della struttura. I posti andati distrutti, all'interno dei moduli abitativi del centro di corso Brunelleschi, sarebbero più di 30. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco e un agente di polizia è rimasto leggermente intossicato per aver respirato i fumi. Colto da malore, è stato portato nell'infermeria interna.

CARENZA DI PERSONALE - «L'ennesima rivolta odierna, con l'incendio coordinato di più moduli abitativi in quasi tutte le aree, ripropone il tema della carenza di personale dell'Ufficio immigrazione e di quello adibito alla vigilanza della struttura», interviene il segretario generale provinciale del Siap, Pietro Di Lorenzo. «I danni sono ingenti - continua - La tipologia degli ospiti rende il Cpr una polveriera, ma certo la carenza di personale non aiuta».