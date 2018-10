VALLE CERVO - Il fatto risale al 17 Ottobre, quando un ventiduenne residente in Valle Cervo è stato sorpreso mentre innaffiava piantine di marijuana nei pressi della sua abitazione. I Carabinieri in seguito, hanno perquisito anche la sua casa, trovando 5 grammi di cannabis. Tutta la droga rinvenuta è stata posta sotto sequestro e per il giovane è scattata la denuncia.