La proprietaria di casa esce e ne approfittano i ladri

CERRIONE - Nella giornata di ieri, 18 ottobre, una signora di 67 anni residente in Via Matteotti a Cerrione, si è assentata dalla sua abitazione e al suo rientro ha trovato le stanze di casa messe a soqquadro dai soliti ignoti , che approfittando della sua assenza, sono riusciti ad impadronirsi di monili d'oro dopo aver forzato la porta d'ingresso. Il danno economico è ancora da quantificare e la donna non ha potuto far altro che sporgere denuncia del fatto ai Carabinieri.