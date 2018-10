Paura in centro a Chiavazza per una fuga di gas

CHIAVAZZA - Nella giornata di ieri, 19 Ottobre, in via Cucco a Chiavazza, nei pressi di un palazzo, si è avvertito un forte odore di gas, tanto da allarmare i residenti e chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco. Gli uomini del 115, prontamente, hanno messo in sicurezza la zona facendo evacuare il condominio e appurando che non c'era pericolo e capendo da dove provenisse la fuga d gas, in breve hanno riportato la normalità nella via.