Nuovo tentativo di furto di un Rolex

CERRETO CASTELLO - E' di nuovo successo, la vittima questa volta è un rappresentante di ceramiche di 74 anni, che a Cerreto Castello, in Via Sella, è stato avvicinato da una donna che ha tentato di sottrargli il Rolex che aveva al polso. Stavolta, però, il furto non è riuscito e l'uomo è riuscito a far fuggire la ladra a mani vuote, per poi essere caricata su una vettura guidata da un'altra persona. Le telecamere di videosorveglianza, saranno sicuramente d'aiuto ai Carabinieri per l'identificazione dei malviventi.