TAVIGLIANO - Nella giornata di sabato 20 Ottobre, tra le ore 19,00 e le 23,30, i ladri si sono intrufolati in tre abitazioni nel paese di Tavigliano, in Valle Cervo. I malviventi si sono appropriati di monili in oro, denaro contante e profumi. Le tre case colpite si trovano in vie diverse, Via Meliga, Via Gallo e via Zara.