Daniele Mason neo presidente del Comitato Consultivo Provinciale Inail

BIELLA - Si è riunito nei giorni scorsi il Comitato Consultivo Provinciale (Co.Co.Pro) Inail di Biella che ha rinnovato le cariche per il quadriennio 2018/2021. Ad essere eletto neo presidente è Daniele Mason, segretario generale Fillea Cgil Biella, mentre la carica di vice presidente è rivestita da Roberto Ruffato, responsabile Relazioni Industriali dell’Unione Industriale Biellese.

«Uno degli obiettivi del Co.Co.Pro., di cui mi avete dato l’onore di presiedere, in coerenza con le proprie norme di funzionamento, prevede tra gli altri compiti quello di promuovere iniziative in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, così come per l’Inail, che ha funzioni di promozione e divulgazione della cultura e della salute e sicurezza nei percorsi formativi scolastici – afferma Mason -. Per questo, coinvolgere le nuove generazioni sul tema della sicurezza sul lavoro costituisce per noi un vero investimento sul futuro, così come una vera e condivisa politica di ricambio generazionale nei luoghi di lavoro può essere il terreno unificante tra diritti di cittadinanza e diritti dei lavoratori per cercare di porre un argine al bollettino di infortuni, spesso mortali, che avvengono sui luoghi di lavoro».

Il Comitato riunisce i rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali del territorio, l’Anmil, l’Asl di Biella, l’Ispettorato Territoriale del lavoro di Biella e Vercelli, l’Inail di Biella, a cui è affidata la segreteria del Comitato.