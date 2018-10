Smarrisce il sentiero e si perde a Rosazza

ROSAZZA - Solo un grande spavento, ieri sera, 21 Ottobre, per una donna che nei pressi della Galleria di Rosazza, non trovava più la via del ritorno. Allertati dalla dispersa gli uomini del 112, in breve i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino, hanno effettuato il ritrovamento della signora che si trovava nella zona Cascina Campo in buone condizioni, solo molto spaventata dalla brutta avventura.