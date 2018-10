Auto fuori strada sulla A5: grave un automobilista greco

QUINCINETTO - Questa mattina, 22 Ottobre, attorno alle 7,00, sull'Autostrada A5 Torino-Monte Bianco in direzione Torino, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto una Nissan Almera con targa greca che è uscita di strada finendo in una scarpata. il conducente, bloccato dalle lamiere, è stato estratto dai Vigili del Fuoco e trasportato all'Ospedale Cto in elisoccorso in gravi condizioni. Viabilità nel tratto stradale problematico, regolato dalla Polizia Stradale di Torino e dagli ausiliari della viabilità Ativa.