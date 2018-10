Pallacanestro Biella, nasce la squadra delle cheerleaders! Ecco come partecipare

BIELLA - Nasce la prima squadra di cheerleaders di Pallacanestro Biella! Il Club, insieme alla nostra Miss, Dounya, è alla ricerca di ragazze appassionate di ballo per formare il Dance Team «V2 Biella's Girls» dell'HYPE Forum che intratterrà il pubblico in occasione delle gare interne di campionato dell'Edilnol Pallacanestro Biella, durante i time-out e nell'intervallo.

L'idea, nata in collaborazione con V2, Sponsor dei rossoblù e Project Partner dell'iniziativa, e che firmerà i costumi esclusivi per le ragazze, intende arricchire ulteriormente la Fan Experience di tifosi e appassionati che hanno scelto, o sceglieranno, di vivere le emozioni dell'HYPE Forum in occasione dei match di Pallacanestro Biella. Già nei pre-gara di Biella-Agrigento e Biella-Virtus Roma, prime sfide al Forum per il nuovo roster di coach Michele Carrea, il pubblico biellese ha potuto apprezzare il Light Show organizzato dalla Media House rossoblù durante la presentazione delle formazioni.

V2 Biella's Girls (© Pallacanestro Biella)

Se anche a te piacerebbe far parte delle prime «V2 Biella's Girls», le cheerleaders rossoblù, invia la tua candidatura su whatsapp al numero +39 339 4671666 o via mail all'indirizzo girls@pallacanestrobiella.it. Verrai ricontattato dalla nostra Miss Biella Family!