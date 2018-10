Edilnol, sfida nella tana dell'Orlandina

BIELLA - Dopo i due match casalinghi contro Agrigento e Virtus Roma è tempo di una trasferta infrasettimanale per Edilnol Pallacanestro Biella che questa sera sarà impegnata al PalaFantozzi di Capo d’Orlando contro l’Orlandina Basket di coach Marco Sodini. I siciliani, retrocessi dalla massima serie, hanno iniziato il loro campionato con una sconfitta dopo due tempi supplementari nel sentitissimo derby con la M Rinnovabili Agrigento, ma nelle successive due uscite sono arrivate altrettante vittorie contro Treviglio e Cassino. All’interno del roster dell’Orlandina troviamo giocatori di grande esperienza e talento come Davide Bruttini e l’americano Brandon Triche. Completano il quintetto base Jacopo Lucarelli, il secondo USA Jordan Parks e il giovane playmaker Matteo Laganà, fratello dell’ex rossoblù Marco. Una trasferta impegnativa per i ragazzi di coach Michele Carrea che vogliono lasciarsi alle spalle le due sconfitte consecutive all’HYPE Forum per poi preparare il match di domenica prossima, ancora sul parquet amico, contro la Remer Treviglio. Palla a due domani sera alle ore 20.45.

PAROLA AL COACH - Michele Carrea: «Serve una reazione. Non è facile affrontare un turno infrasettimanale in trasferta dopo due sconfitte in casa. Serve la razionalità di vedere che abbiamo mostrato due volti dal punto di vista del gioco espresso. Dobbiamo trasformare il volto dell’ultimo periodo perché, per motivi diversi, nelle ultime due gare non è stato positivo. Abbiamo provato a recuperare le energie nervose e fisiche. Ora ci aspetta un lungo viaggio che non ci consentirà di preparare molto la gara dal punto di vista tattico, ma credo che anche Capo d’Orlando avrà lo stesso problema. Sarà una partita molto faccia a faccia dove proveremo a essere più consistenti delle ultime gare, soprattutto nei finali».

DOVE SEGUIRE LA PARTITA - La sfida sarà visibile in streaming on-line su LNP TV Pass (tvpass.legapallacanestro.com), l'offerta a pagamento di Lega Nazionale Pallacanestro per seguire in diretta dai palasport di tutta Italia il campionato di Serie A2 Old Wild West. Cronaca e approfondimenti dal PalaFantozzi potranno essere seguiti da tifosi e appassionati anche sulle frequenze di Radio City (FM 89.9), la radio del Piemonte Orientale ed emittente radiofonica ufficiale di Pallacanestro Biella.