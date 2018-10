Bobbio Pellice, trovati morti i due escursionisti dispersi

BOBBIO PELLICE - Gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono stati impegnati da martedì sera per le ricerche di due uomini dispersi in montagna. Nella notte appena trascorsa, purtroppo, i due escursionisti morti sono stati individuati. Si tratta di un sessantacinquenne in sella ad una mountain bike che si trovava in un percorso tra la Val Pellice e Queyras e un escursionista in Val Chisone.

Il ciclista, di Pinerolo è stato rinvenuto a 2000 metri di quota nei pressi del Rifugio Granero, dopo essere scivolato, si suppone, su una placca di neve ed essere precipitato, mentre il secondo era in zona Colle del Sabbione ed è stato individuato attorno alle 2,00 di questa notte. Le salme, in mattinata, sono state recuperate dall'elisoccorso.