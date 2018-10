Incendio nel bosco del Chiavolino

POLLONE - Da oggi, attorno a mezzogiorno, un incendio boschivo, nella zona del Chiavolino a Pollone, tiene impegnati i Vigili del Fuoco e gli uomini dell'Aib. Il rogo, che sembra sia scoppiato per cause accidentali, è tenuto sotto controllo da speciali lance che nebulizzano l'acqua , ma la zona è difficoltosa. La situazione sembra sotto controllo, ma l'attenzione rimane molto alta per il clima decisamente caldo, il vento e la gran quantità di rami secchi. Presenti sul posto anche i Carabinieri e l'elicottero dei Vigili del Fuoco.