Vigliano piange Ivan Bisignano

VIGLIANO - Dolore profondo per la morte di un giovane ragazzo, di soli 20 anni, strappato alla vita da una malattia degenerativa che fin da piccolo ha afflitto Ivan Bisignano, originario di Vigliano dove ha frequentato le scuole e trasferito da poco a Quaregna con la sua mamma e il compagno.

Ivan Bisignano è morto lunedì 22 Ottobre e da oggi alle 14,00 tutte le persone che gli hanno voluto bene potranno salutarlo nella camera ardente dell'Impresa funebre de Fabianis a Biella. Per lui non verrà celebrato il funerale e domattina verrà trasferito al Cimitero di Vigliano.