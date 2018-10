Tentato furto in un'abitazione di Mongrando

MONGRANDO - Ieri sera, 24 Ottobre, attorno alle 20:20, in via per Netro a Mongrando, c'è stato un tentativo di furto. Un uomo di 66 anni, vedendo due uomini che stavano tentando di entrare nella sua casa, ha chiamato i Carabinieri spiegando la presenza di due individui di magra corporatura e con accento dell'est nella sua proprietà. I ladri, capendo di essere stati individuati, sono riusciti a scappare, e, malgrado i Militari abbiano setacciato la zona interessata, dei malviventi non c'era più traccia.