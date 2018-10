Vigliano piange per un'altra morte improvvisa

VIGLIANO - Un altro grave lutto ha colpito il paese di Vigliano. All'età di 46 anni, sembra a causa di un infarto, si è spento lo storico edicolante Roberto Paganin, titolare della cartoleria Piccoli Tesori situata in Via Milano. Ieri mattina, l'uomo, all'orario di apertura del suo esercizio, ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. Lascia la moglie Thelma Cimino, con cui lavorava e cinque figli.