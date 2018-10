Signora travolta sulle strisce pedonali in Via Repubblica

BIELLA - Ieri mattina, in Via Repubblica, una donna di 60 anni è stata investita sulle strisce pedonali da una Citroen Cactus. Il conducente del veicolo, probabilmente abbagliato dal sole, non ha visto la signora che, per il forte impatto è volata in aria riportando serie conseguenze, dopo che la caduta sull'asfalto è stata violenta. Le condizioni della sessantenne purtroppo sono gravi.