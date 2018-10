Auto fuori controllo finisce contro un palo dell'Enel

TRIVERO - Ieri sera, venerdì 26 ottobre, una ragazza di 22 anni alla guida di una Fiat Panda, ha perso il controllo della vettura finendo contro un palo dell'Enel. I Vigili del Fuoco, hanno messo in sicurezza l'impianto elettrico, e i Carabinieri, giunti sul posto, hanno fatto i rilievi dell'incidente. La ventiduenne è stata trasportata al Pronto Soccorso per le cure del caso e le sue condizioni non sarebbero gravi. La strada è stata chiusa fino alle cinque di questa mattina per la riparazione del guasto elettrico.