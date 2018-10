Pastore tedesco sfugge al controllo della proprietaria e azzanna una donna

VERRONE - Ieri, 26 Ottobre, in Via Trossi a Verrone, un cane, razza Pastore Tedesco, per cause ancora sconosciute, dopo essere sfuggito al controllo della sua proprietaria, un donna di Candelo, ha azzannato ad un braccio una cinquattottenne di Novara e strappato il giubbotto del marito. Sul posto, allertati dalla coppia sono giunti i Carabinieri e il 118 che hanno trasportato la ferita all'Ospedale per le cure necessarie. I coniugi, a questo punto, dovranno decidere se denunciare la proprietaria del quattrozampe.