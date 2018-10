Salussola, grave incidente nella serata di ieri sera

SALUSSOLA - Nella serata di ieri, 28 Ottobre, attorno alle ore 19,00, un uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada. Il conducente della vettura, di cui non sono note le generalità, è stato accompagnato in ospedale in codice giallo per valutare le sue condizioni neurologiche che dai primi rilievi potrebbero avere un peggioramento.