Furto in una Tabaccheria in Via Italia

BIELLA - Nella giornata di sabato, i ladri sono riusciti ad entrare in una Tabaccheria in pieno centro, approfittando dell'assenza del titolare nella pausa pranzo. I malviventi hanno forzato la porta d'ingresso entrando e scassinando la cassaforte che conteneva circa 1.600 euro. Al titolare dell'esercizio, ubicato in Via Italia, non è rimasto altro da fare che chiamare i Carabinieri e denunciare il furto. Le Forze dell'Ordine stanno facendo le opportune indagini sul caso.