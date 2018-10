Incidente in Superstrada fra un furgone ed un trattore

CASTELLETTO CERVO - Ieri, domenica 28 Ottobre, attorno alle ore 19,00, sotto una pioggia battente, si è verificato un grave incidente in Superstrada, nel tratto fra Castelletto Cervo e Cossato. Le dinamiche del sinistro, non sono ancora chiare, ma dai primi riscontri sembra che il furgone sia finito contro un trattore per cause da definire. Sul posto i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e le ambulanze che hanno trasportato all'Ospedale i conducenti dei mezzi, le cui condizioni non sono note, per le cure necessarie. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per la messa in sicurezza ed i rilievi che stabiliranno la dinamica.