Il Presidente FIR Alfredo Gavazzi in visita al Biella Rugby

BIELLA - Come annunciato, nella serata di ieri, il presidente della Federazione Italiana Rugby Alfredo Gavazzi, accompagnato da Paolo Vaccari, consigliere federale e responsabile impianti e strutture, ha fatto visita al nostro club. Accompagnati dal presidente Brc Vittorio Musso e da alcuni dirigenti, hanno ispezionato approfonditamente tutti gli impianti.

Il resoconto della serata nelle parole di Vittorio Musso: «È stata una serata molto piacevole. Al termine del giro perlustrativo, il presidente della Federazione Italiana Rugby Alfredo Gavazzi ha speso parole di elogio e grande soddisfazione per quanto ha avuto modo di visionare, pur dimostrando dispiacimento per il lento avanzamento dei lavori relativi alle tribune che si augura comunque, venga ultimato nel minor tempo possibile. Ci ha detto, dopo quanto visto, che l’impianto del Biella Rugby è tra i primi dieci in Italia, motivo che candida Biella ad un’osservazione speciale da parte di Fir per eventuali sviluppi delle future attività federali. È seguita la classica cena ‘da rugbisti’. Un momento molto divertente e piacevole, il presidente è stato sicuramente ‘uno dei nostri’».

L’U18 PIETRO RODINA AL CENTRO DI FORMAZIONE PERMANENTE

L’Under 18 gialloverde Pietro Rodina, da quest’anno atleta del Centro di Formazione Permanente Fir di Milano, è stato scelto per giocare domani a Treviso l’incontro tra CDFP Treviso vs CDFP Milano.