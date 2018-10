7 imprese piemontesi su 10 trasformate dal digitale

TORINO - Il digitale ha trasformato 7 aziende del manifatturiero su 10 e più della metà degli imprenditori piemontesi percepisce la propria azienda come innovativa. E' il bilancio dell'Osservatorio Mecspe, presentato a Torino da Senaf, in occasione del nuovo tour dei «Laboratori Mecspe fabbrica digitale, La via italiana per l'industria 4.0».

TRASFERIMENTO DI CONOSCENZA - Più della metà degli imprenditori piemontesi percepisce la propria azienda molto o abbastanza innovativa (53,1%), mentre il 75,8% ritiene che tra i migliori strumenti di avvicinamento all'innovazione ci sia il trasferimento di conoscenza, seguito dalla consulenza mirata (58,1%), le comparazioni con aziende analoghe (40,3%), i workshop (16,1%) e la tutorship di un'accademia o università (11,3%). Il 92,1% ritiene di avere un livello di conoscenza medio-alto rispetto alle opportunità tecnologiche e digitali sul mercato, mentre il 72,3% prevede di investire fino al 20% del fatturato in ricerca e innovazione. Il 50% degli intervistati ha fiducia nel concetto di filiera.