A Torino parte la campagna «Un baffo per la ricerca»

TORINO - La Fondazione Ricerca Molinette di Torino dedica il mese novembre alla prevenzione e ricerca sul tumore alla prostata e lancia la IV edizione della campagna «Un Baffo per la Ricerca». Dal 1 novembre al 2 dicembre sono previsti incontri gratuiti, stand informativi, feste e iniziative solidali, ospitati da partner come Circolo dei Lettori, L'Hamburgheria di Eataly, Poormanger, l'Alveare che dice Sì e Taglio Per Fetta, per sensibilizzare su una patologia che colpisce oltre il 30% degli uomini e raccogliere fondi a sostegno della Struttura Complessa Urologia U dell'Ospedale Molinette.

L'AIUTO DI 30 BARBIERI - Trenta barbieri aiuteranno, grazie al supporto della Cna Benessere e Sanità Città Metropolitana di Torino, nella diffusione di informazioni e raccolta fondi nei loro saloni. Molto particolare anche la sezione Food dedicata all'iniziativa, con una serie di proposte gourmet in molti locali torinesi.